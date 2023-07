Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: remporte l'appel d'offre de Colmar Agglomération information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce avoir remporté remporté un appel d'offre portant sur le contrat de mobiliers urbains de Colmar Agglomération (soit 20 communes) pour une durée de 14 ans.



JCDecaux accompagnera ainsi Colmar (troisième commune alsacienne en nombre d'habitants après Strasbourg et Mulhouse, comptabilisant plus de 68 000 habitants) et son agglomération dans leur transformation urbaine, sociale et environnementale.



JCDecaux va notamment installer de nouveaux abris-voyageurs mais aussi des panneaux photovoltaïques, des toitures d'abris végétalisées, des détecteurs de présence ainsi que des mobiliers numériques.



En détail, ce nouveau contrat totalise 228 abris, 115 mobiliers d'information 2m2, 47 mobiliers d'informations 8m2, 3 colonnes d'affichage culturel et 12 journaux électroniques d'informations.





Valeurs associées JCDECAUX Euronext Paris +0.12%