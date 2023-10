Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: propose des abris en matériaux de récupération information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 17:56









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce avoir développé des concepts de mobiliers urbains innovants conçus dans une démarche 'd'upcycling', soit une pratique consistant à utiliser des matériaux qui ont déjà eu une première vie pour leur donner de nouveaux usages, en conservant leur forme et en les transformant le moins possible.



JCDecaux assure avoir conçu une nouvelle génération d'abri-voyageurs à partir de matériaux usagés récupérés (verre, acier, bois...) issus de son activité ou de celle d'autres secteurs, avec un minimum de transformation.



Un premier concept, baptisé Polychrone, intègre par exemple des composants mécaniques issus de la filière échafaudage, ainsi que des éléments provenant de charpentes en bois recyclées, le tout ayant permis de concevoir la

structure et le banc de l'abris.



Des câbles usagés provenant de vélos en libre-service ont notamment été employés pour créer un treillis tressé destiné au développement de plantes grimpantes.





Valeurs associées JCDECAUX Euronext Paris -3.00%