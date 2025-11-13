 Aller au contenu principal
JCDecaux prolonge l'accord avec le Métro de São Paulo jusqu'en 2036
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 18:09

JCDecaux SE JCDX.PA :

* A RENOUVELÉ ET ÉTENDU SON CONTRAT DE CONCESSION PUBLICITAIRE POUR LES LIGNES 1-BLEUE, 2-VERTE ET 3-ROUGE DU MÉTRO DE SÃO PAULO

* L'ACCORD, INITIALEMENT VALABLE JUSQU'EN 2030, A ÉTÉ PROLONGÉ JUSQU'EN FÉVRIER 2036

(Rédaction de Gdansk)

