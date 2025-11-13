JCDecaux prolonge l'accord avec le Métro de São Paulo jusqu'en 2036

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
La Cour de cassation examinera le 3 décembre le pourvoi de l'animateur Jean-Marc Morandini contre sa condamnation pour corruption de mineurs sur trois adolescents entre 2009 et 2016, a appris jeudi l'AFP de source judiciaire. L'animateur de télévision de 60 ans, ...
Lire la suite
information fournie par Sycomore AM•13.11.2025•18:50•
Alexandre Taieb, Gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, revient sur les grandes tendances qui ont façonné les marchés au cours des dernières semaines. Il livre également ses perspectives et sa stratégie d'allocation d'actifs.
information fournie par AFP Video•13.11.2025•18:50•
"On n'oublie pas" : des commémorations devant le Bataclan et les terrasses parisiennes endeuillées, après une cérémonie devant le Stade de France. Politiques, victimes et proches des disparus se sont recueillis jeudi devant les lieux des attentats du 13-Novembre ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer