JCDecaux: progression de 7% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - JCDecaux affiche un chiffre d'affaires en progression de 7% à 858 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025. Hors effet positif des variations de change et de périmètre, c'est-à-dire en organique, il a progressé de 5,5%.



'Toutes les activités ont enregistré une forte croissance organique de leur chiffre d'affaires : le mobilier urbain a progressé de 5,3%, le transport de 6,1% et l'affichage de 4,6%', précise le groupe de communication en extérieur.



'Dans un contexte de fortes incertitudes concernant la situation économique et géopolitique mondiale', JCDecaux prévoit désormais pour le deuxième trimestre 2025 une légère progression organique ('low single digit') de son chiffre d'affaires.





Valeurs associées JCDECAUX 15,670 EUR Euronext Paris -0,25%