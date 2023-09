Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: présente une toile textile publicitaire sans PVC information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 18:07









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce s'être associé à Senfa, filiale du

groupe Chargeurs, pour développer une toile textile publicitaire sans PVC.



Baptisé ' Pearlflex ', ce nouveau produit sera proposé à partir de septembre 2023, notamment pour les emplacements publicitaires d'Extime JCDecaux Airport au sein des aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, ainsi que des aéroports français.



Selon JCDecaux, cette solution présente 'plusieurs atouts', notamment 'une empreinte carbone réduite et un traitement optimisé en fin de cycle de vie'.



De plus, 'ce produit de haute technicité garantit également une

très grande qualité d'image', assure la société.





