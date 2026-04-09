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JCDecaux, OVHcloud, Fleury Michon... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 09/04/2026 à 09:03

(AOF) - bioMérieux

bioMérieux annonce le lancement de sa solution de diagnostic moléculaire Biofire Spotfire pour l'industrie pharmaceutique, "où ce système innovant de biologie moléculaire peut transformer le contrôle qualité".

Bouygues

Americaribe, filiale de Bouygues Construction, a été choisie pour la conception et la réalisation de deux programmes d'envergure de reconstruction et de modernisation d'infrastructures scolaires sur les îles de Saint-Thomas et de Sainte-Croix, aux Iles Vierges des Etats-Unis.

Euronext

Les volumes d'échanges sur les marchés d'actions au comptant d'Euronext ont augmenté de plus de 12% en mars par rapport à mars 2025, selon les chiffres publiés mercredi par l'opérateur boursier.

Exosens

Selon des sources de marché, un bloc de 2,25 millions d'actions, représentant 4,4% du capital, a été négocié post-clôture hier soir. L'opération aurait été conduite à 64,40 EUR par action, soit une décote de l'ordre de 4% sur le cours de clôture de mercredi (67,10 EUR).

Fleury Michon

Le leader du traiteur Fleury Michon a publié ses résultats annuels pour l'exercice 2025. Si l'activité commerciale reste dynamique avec un chiffre d'affaires consolidé de 836,4 millions d'euros (+3,6 %, à périmètre constant), la rentabilité opérationnelle subit la pression des coûts de matières premières.

GTT

GTT annonce avoir reçu une commande de Beijing Petrochemical Engineering, en coopération avec Shaanxi Yanchang Petroleum & Natural Gas portant sur la conception d'un réservoir terrestre de stockage de GNL d'une capacité de 10 000 m³.

JCDecaux

À l'issue d'un processus d'appel d'offres, JCDecaux indique avoir remporté la concession publicitaire de l'aéroport de Western Sydney International (WSI), aussi appelé Nancy-Bird Walton, dont l'ouverture est prévue en octobre 2026.

Lumibird

Le leader européen des technologies laser a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition de son partenaire historique BIZ MEDIC SDN BHD. Cette opération vise à transformer le modèle de distribution du groupe en Malaisie pour en faire un moteur de croissance direct dans une région à fort potentiel ophtalmologique.

Maisons du Monde

Maisons du Monde annonce l'échec des discussions avec ses partenaires financiers.

Mercialys

Mercialys a annoncé mercredi l'acquisition, pour un montant de 18 millions d'euros, d'un centre commercial à ciel ouvert (retail park) de plus de 8 200 m2 situé à proximité immédiate de son Shop Park de Toulouse Fenouillet

OVH Groupe

OVHcloud publie un résultat net de 5,9 MEUR au titre de son 1er semestre 2026, contre 7,2 MEUR un an auparavant, mais un EBITDA ajusté en croissance de 5,9% à 227,2 MEUR.

Plastivaloire

Plastivaloire annonce que son conseil d'administration a décidé de mettre en oeuvre le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment C) vers Euronext Growth.

Robertet

Robertet publiera ses résultats annuels 2025.

Vallourec

Vallourec annonce un accord d'approvisionnement de cinq ans avec Fervo Energy, représentant un chiffre d'affaires potentiel pouvant atteindre 800 MUSD.

Voltalia

Voltalia annonce la mise en service complète de la centrale solaire de Bolobedu, située dans la province du Limpopo, en Afrique du Sud.

Valeurs associées

BIOMERIEUX
91,3500 EUR Euronext Paris -1,40%
BOUYGUES
52,7200 EUR Euronext Paris +0,53%
EURONEXT
142,9000 EUR Euronext Paris +0,56%
EXOSENS
63,0000 EUR Euronext Paris -6,11%
FLEURY MICHON
22,1000 EUR Euronext Paris -1,78%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
206,6000 EUR Euronext Paris +1,27%
JCDECAUX
19,0600 EUR Euronext Paris -0,37%
LUMIBIRD
21,8000 EUR Euronext Paris -0,91%
MAISONS DU MONDE
0,8550 EUR Euronext Paris -22,27%
MERCIALYS
12,3400 EUR Euronext Paris +1,31%
OVHCLOUD
8,7650 EUR Euronext Paris -3,20%
PLASTiVALOIRE
2,1600 EUR Euronext Paris +0,47%
ROBERTET
824,000 EUR Euronext Paris -0,48%
VALLOUREC
23,0100 EUR Euronext Paris +4,83%
VOLTALIA
6,9900 EUR Euronext Paris +0,58%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/04/2026 à 09:03:00.

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