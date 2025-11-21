 Aller au contenu principal
JCDecaux officialise un partenariat MédiaKiosk-Pickup
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 09:15

JCDecaux indique officialiser un partenariat national entre MédiaKiosk, son entité spécialiste des kiosques de presse et d'autres usages commerciaux, et Pickup, filiale du groupe La Poste et réseau de relais et consignes n°1 en France.

L'accord vise à implanter des relais Pickup au sein de kiosques de presse, pour favoriser l'accès aux services colis en zones urbaines, sur tout le territoire français, l'objectif étant d'atteindre les 100 points équipés d'ici fin 2025, contre 54 à ce jour.

Ce partenariat s'inscrit dans la lignée de l'accord signé en avril entre La Poste et JCDecaux, afin d'améliorer l'accessibilité des services postaux, qui peuvent désormais être distribués au sein des kiosques du réseau JCDecaux à Paris et en régions.

En plus de ces services (timbres, affranchissement, dépôt courrier), grâce à ce nouveau partenariat, les clients pourront désormais retirer ou déposer leurs colis Chronopost, Colissimo ou DPD, venant diversifier les activités des kiosques de presse.

