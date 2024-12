JCDecaux: ne va pas procéder à un accord en Slovaquie information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 17:56









(CercleFinance.com) - JCDecaux avait annoncé le 14 décembre 2023 avoir signé un accord relatif à un projet de fusion de ses activités en Slovaquie avec Akzent Bigboard. Il s'agit de la filiale spécialisée dans la communication extérieure de JOJ Media House Group, le premier groupe de média en Slovaquie.



Les parties ont finalement décidé d'un commun accord de ne pas procéder à la transaction.





Valeurs associées JCDECAUX 15,06 EUR Euronext Paris +0,07%