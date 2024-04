Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: méthodologie MAM validée par Ipsos information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce qu'Ipsos a validé 'Metro Audience Metrix (MAM)', sa méthodologie de mesure d'audience mondiale dans les métros, visant à proposer des indicateurs clés de performance cohérents qui aident les annonceurs à optimiser leurs stratégies.



MAM est construite sur la base d'algorithmes calculant les principaux indicateurs indispensables à toute mesure d'audience, en particulier le nombre de passagers uniques, la couverture, la répétition du message publicitaire sur cible et le nombre total d'impressions.



Elle a été déployée dans le métro de Shanghai et un déploiement dans d'autres métros est prévu cette année. Avec sa validation par Ipsos, JCDecaux 'contribue à établir des standards internationaux référents en matière de mesure d'audience OOH dans les transports'.





