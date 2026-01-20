JCDecaux maintenu dans la liste A du classement annuel du CDP
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 08:29
Parmi les 20 000 entreprises évaluées par le CDP sur le changement climatique, JCDecaux fait partie des 4% figurant dans la liste A. Il est ainsi référencé pour la 5e fois de son histoire dans cette liste et confirme le niveau "Leadership" atteint initialement en 2019.
"La réduction de l'empreinte carbone du groupe reste une priorité absolue pour JCDecaux qui a pour ambition d'atteindre le Net Zero carbone d'ici 2050 avec une étape cruciale en 2030", affirme le spécialiste de la communication en extérieur.
En 2024, JCDecaux souligne avoir réalisé des progrès significatifs vers l'atteinte de ses objectifs en réduisant ses émissions de 65% sur les scopes 1 et 2 (market-based) et de 21% sur le scope 3 par rapport à 2019.
Valeurs associées
|16,400 EUR
|Euronext Paris
|-0,49%
A lire aussi
-
L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Trop sévère, jugent de nombreux ados pour qui TikTok, Snapchat, ou Instagram sont devenus "indispensables" même s'ils en connaissent les dangers. Tandis que le gouvernement souhaite instaurer cette interdiction ... Lire la suite
-
Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * SECTEURS EXPOSÉS AUX DROITS DE DOUANE - Le président américain Donald Trump a menacé lundi soir d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et les champagnes français, une mesure qu'il a dit ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
-
Il y a un an, DeepSeek faisait sensation et plaçait l'intelligence artificielle (IA) chinoise sur la carte de la tech mondiale. Depuis, galvanisées, d'autres startups chinoises ont fait de fracassantes entrées en Bourse ou réalisé des levées de fonds inespérées. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer