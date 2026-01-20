 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JCDecaux maintenu dans la liste A du classement annuel du CDP
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 08:29

JCDecaux indique être maintenu pour la 3ème année consécutive dans la liste A du classement annuel du CDP, le reconnaissant "une nouvelle fois pour son leadership en matière de transparence et de performance environnementale".

Parmi les 20 000 entreprises évaluées par le CDP sur le changement climatique, JCDecaux fait partie des 4% figurant dans la liste A. Il est ainsi référencé pour la 5e fois de son histoire dans cette liste et confirme le niveau "Leadership" atteint initialement en 2019.

"La réduction de l'empreinte carbone du groupe reste une priorité absolue pour JCDecaux qui a pour ambition d'atteindre le Net Zero carbone d'ici 2050 avec une étape cruciale en 2030", affirme le spécialiste de la communication en extérieur.

En 2024, JCDecaux souligne avoir réalisé des progrès significatifs vers l'atteinte de ses objectifs en réduisant ses émissions de 65% sur les scopes 1 et 2 (market-based) et de 21% sur le scope 3 par rapport à 2019.

Valeurs associées

JCDECAUX
16,400 EUR Euronext Paris -0,49%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De nombreux ados, pour qui TikTok, Snapchat ou Instagram sont devenus "indispensables", jugent trop sévère l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans ( AFP / Antonin UTZ )
    Interdire les réseaux sociaux? Pour les ados, c'est "trop"
    information fournie par AFP 20.01.2026 09:03 

    L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Trop sévère, jugent de nombreux ados pour qui TikTok, Snapchat, ou Instagram sont devenus "indispensables" même s'ils en connaissent les dangers. Tandis que le gouvernement souhaite instaurer cette interdiction ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 20.01.2026 08:58 

    Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * SECTEURS EXPOSÉS AUX DROITS DE DOUANE - Le président américain Donald Trump a menacé lundi soir d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et les champagnes français, une mesure qu'il a dit ... Lire la suite

  • LVMH : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    LVMH : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 20.01.2026 08:49 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Il y a un an, DeepSeek faisait sensation et plaçait l'intelligence artificielle (IA) chinoise sur la carte de la tech mondiale ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Un an après le "choc" DeepSeek, l'euphorie perdure sur une scène chinoise de l'IA galvanisée
    information fournie par AFP 20.01.2026 08:43 

    Il y a un an, DeepSeek faisait sensation et plaçait l'intelligence artificielle (IA) chinoise sur la carte de la tech mondiale. Depuis, galvanisées, d'autres startups chinoises ont fait de fracassantes entrées en Bourse ou réalisé des levées de fonds inespérées. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank