JCDecaux: maintenu dans la liste A du CDP information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 13:03









(CercleFinance.com) - JCDecaux indique être maintenu pour la deuxième année consécutive dans la liste 'A' du classement annuel de l'organisation internationale à but non lucratif CDP (Carbon Disclosure Project), sur plus de 24.800 entreprises évaluées.



'Cette reconnaissance continue des actions du groupe, visant à atténuer les risques climatiques et à développer une économie à faible émission de carbone, est une réelle preuve de son engagement durable', explique le spécialiste de la communication extérieure.



Le CDP attribue aux entreprises une note de A à D- en fonction de l'exhaustivité de leur rapport, de l'identification et gestion des risques environnementaux et de la mise en oeuvre des meilleures pratiques environnementales.





