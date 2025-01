JCDecaux: le redressement se poursuit JPMorgan relève information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 11:03









(CercleFinance.com) - L'action JCDecaux poursuit son redressement entamé il y a maintenant un mois ce mercredi à la Bourse de Paris alors que JPMorgan a relevé à 'neutre' sa recommandation sur la valeur, principalement pour des questions de valorisation.



Peu avant 11h00, le titre du groupe français de communication extérieure progresse de 3% après avoir bondi de plus de 7% en début de matinée, tandis que l'indice SBF 120 progresse de 0,1%.



Dans une note sectorielle, JPMorgan explique avoir décidé d'abandonner le conseil 'sous-pondérer' qu'il affichait depuis deux ans et demi sur la valeur et qu'il justifiait par la faiblesse de l'activité économique, une concurrence féroce sur le marché et une valorisation jugée élevée.



Avec un PER revenu à respectivement 12,2x et 12x pour 2025 et 2026, à comparer avec une moyenne historique de 21x, l'intermédiaire met en évidence une valorisation redevenue séduisante, mais aussi un risque limité de déception au niveau des résultats et un aspect spéculatif lié à la possibilité d'une consolidation du secteur.



Tous ces facteurs, souligne-t-il, devraient empêcher une nouvelle sous-performance du titre après un repli de 17% en 2024, contre un gain de 6% pour l'indice MSCI Europe.



Son objectif de cours passe ainsi de 13 à 17 euros.





Valeurs associées JCDECAUX 15,43 EUR Euronext Paris +2,19%