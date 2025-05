JCDecaux:inaugure le 1er abribus olfactif de France à Grasse information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 14:32









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce avoir inauguré ce jour le premier Abribus olfactif en France, à Grasse, dans le cadre de la Fête de la Rose organisée par la municipalité du 8 au 11 mai 2025.



'Cette innovation, véritable expérience sensorielle en milieu urbain, s'inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine que constituent les savoir-faire de la parfumerie grassoise et de transformation de l'espace public en lieu d'expérimentation', indique JCDecaux.



Cette innovation s'appuie sur un système de diffusion de fragrance par nébulisation, conçu avec son partenaire Sensorys. Certifiée CE (Conformité Européenne), elle permet la diffusion d'un parfum dans l'espace de l'abri et ses abords immédiats, via une brume invisible propulsée à froid. Le système est sans contact, discret, et programmable selon des plages horaires.





