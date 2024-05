Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: hausse de 11% du chiffre d'affaires trimestriel information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 18:12









(CercleFinance.com) - JCDecaux publie un chiffre d'affaires de 801,6 ME au titre du 1er trimestre, en hausse de 11,1% en données publiées (+11% en organique).



L'activité est en hausse organique dans tous les segments, qu'il s'agisse du mobilier urbain (+9,2%), du transport (+15,1%) ou encore de l'affichage (+7%).



Par ailleurs, 'toutes les zones géographiques ont connu une croissance organique positive au premier trimestre, y compris une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires au Royaume-Uni, en Asie-Pacifique et dans le Reste du Monde', met en avant Jean-François Decaux, président du directoire et co-directeur général de JCDecaux.



Quant aux perspectives, JCDecaux anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires de 12% environ au 2e trimestre, comptant notamment sur l'impact positif des Jeux Olympiques de Paris et du Championnat d'Europe de football en Allemagne.





