Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: en forte hausse, Deutsche Bank passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 10:31









(CercleFinance.com) - JCDecaux affiche la plus forte hausse du SBF 120 vendredi à la Bourse de Paris, Deutsche Bank étant passé à l'achat sur le titre, estimant que le cours actuel offre une opportunité intéressante.



Vers 10h20, le titre grimpe de 3,9% alors que l'indice SBF 120 ne progresse que de 0,4%.



Dans sa note, Deutsche Bank souligne qu'il est pertinent de faire l'acquisition du titre, qu'il considère comme un acteur de première qualité du secteur des médias, lorsque des inquiétudes d'ordre cyclique commencent à apparaître.



'C'est le cas aujourd'hui', assure la banque allemande, qui rappelle que le spécialiste de la communication extérieure a sous-performé le marché d'environ 25% depuis le mois de mars.



Si Deutsche Bank reconnaît que le groupe est exposé au ralentissement de la croissance chinoise, l'établissement considère que cet élément est aujourd'hui bien intégré dans les cours.



DB juge par ailleurs que la tenue des Jeux Olympiques l'an prochain à Paris pourrait constituer une source additionnelle de revenus.



Son objectif de cours inchangé de 21 euros fait apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 30%.





Valeurs associées JCDECAUX Euronext Paris +4.05%