JCDecaux: dévoile plus en détail sa stratégie climat information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 12:41

(CercleFinance.com) - JCDecaux a présenté hier soir sa stratégie climat, témoignant de sa volonté de réduire son empreinte carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur.



La stratégie repose sur 3 leviers (Mesurer, Réduire et Contribuer) et vise à s'aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris (limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5°C au-dessus des niveaux pré-industriels).



A horizon 2050, JCDecaux compte atteindre le Net Zéro Carbone et s'est fixé pour cela des objectifs intermédiaires.

Ainsi, en 2030, JCDecaux compte avoir réduit les émissions des scope 1 et 2 d'au-moins 60% par rapport à 2019, et de -46% pour le scope 3.



Pour 2050, les émissions des scope 1 & 2 & 3 seront réduites 'd'au-moins 90 %' par rapport à l'année de référence 2019.



Pour rappel, le scope 1 concerne les émissions directes, le scope 2 désigne les émissions indirectes liées aux consommations énergétiques et le scope 3 regroupe les autres émissions indirectes.