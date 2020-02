Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux demande 40 millions d'euros à la République tchèque Reuters • 25/02/2020 à 18:00









25 février (Reuters) - * JCDECAUX DEMANDE 40 MILLIONS D'EUROS À LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE ARBITRALE-COMMUNIQUÉ Pour plus de détails, cliquez sur [ ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris +0.09%