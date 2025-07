JCDecaux: de nouveaux VLS pour Amiens information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - Après le gain de l'appel d'offres remporté pour une durée de 16 ans, JCDecaux indique avoir déployé dans la nuit du 30 juin au 1er juillet de nouveaux vélos en libre-service (VLS) mécaniques et à assistance électrique dans la ville d'Amiens.



Les utilisateurs peuvent utiliser des nouveaux vélos depuis ce 1er juillet matin. La totalité des 45 stations prévues vont être déployées d'ici octobre 2025, par les équipes de JCDecaux, soit un maillage renforcé de 17 nouvelles stations.



Les vélos à assistance électrique offrent une autonomie allant jusqu'à 40 km et un confort de pédalage grâce à leur capteur de couple, permettant aux utilisateurs de relier le centre-ville aux zones d'activités excentrées.





