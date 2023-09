Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: contrat renouvelé avec la ville de Toulouse information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - JCDecaux, le numéro un mondial de la communication extérieure, a annoncé hier soir avoir conservé le marché des abribus et du mobilier urbain à Toulouse, et ce pour une durée de 15 ans.



Le groupe indique avoir remporté, à la suite de deux appels d'offres différents, les contrats des abribus de Toulouse Métropole (796.200 habitants) et des mobiliers urbains de quatrième ville de France (471.500 habitants).



Ce renouvellement de contrat porte sur 1.638 abribus, qui bénéficieront cette fois de technologies d'efficacité énergétique, telles que l'éclairage LED ou les détecteurs de présence, avec l'objectif de réduire les consommations énergétiques de 64% par rapport aux niveaux actuels.



Toulouse a également reconduit son contrat relatif aux mobiliers urbains, qui porte sur 559 dispositifs d'information de 2m2, 55 espaces de 8m2, 66 écrans numériques 2m2, 40 mobiliers événementiels, 52 supports d'affichage libre et 30 colonnes culturelles.



Là encore, des solutions d'efficacité énergétique seront mises en place afin de diminuer la consommation d'électricité de 39%.





