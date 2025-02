JCDecaux: contrat renouvelé avec DACO en Arabie Saoudite information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce que JCDecaux ATA Saudi a remporté la concession publicitaire exclusive pour 10 ans de l'aéroport international King Fahd de Dammam, ainsi que de ceux d'Al-Ahsa et d'Al Qaisumah, gérés par Dammam Airports Company (DACO), en Arabie Saoudite.



Dans ce cadre, le groupe de communication en extérieur déploiera courant 2025 un nouveau plan média fondé sur les meilleurs standards aéroportuaires internationaux, ainsi que des technologies innovantes, et privilégiera des technologies économes en énergie.



L'aéroport international King Fahd, troisième plus grand aéroport d'Arabie Saoudite, accueille plus de 10 millions de passagers chaque année. Avec une superficie de 776 km², il figure parmi les plus grands du monde, desservant 65 destinations internationales.





Valeurs associées JCDECAUX 15,59 EUR Euronext Paris 0,00%