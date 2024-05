Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: contrat reconduit avec l'aéroport de Sydney information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce avoir été reconduit par l'aéroport de Sydney en tant que partenaire média exclusif pour le premier contrat de publicité aéroportuaire d'Australie à l'issue d'un processus d'appel d'offres compétitif.



Le groupe de communication en extérieur introduira plusieurs nouveaux supports iconiques en partenariat avec Tzannes, un cabinet d'architectes primé, notamment au sein du terminal international T1 récemment transformé.



De plus, des projets sont en cours pour améliorer les supports existants et introduire de nouveaux emplacements digitaux grand format et de pointe dans le cadre de la nouvelle passerelle domestique et de l'échangeur St Peter's.





Valeurs associées JCDECAUX Euronext Paris 0.00%