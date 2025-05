JCDecaux: contrat pour l'aéroport d'Amman information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - JCDecaux indique qu'Extime JCDecaux Airport, société codétenue avec Groupe ADP, a signé un contrat avec Airport International Group (AIG) pour gérer les activités publicitaires à partir du 1er août à l'aéroport Queen Alia International d'Amman.



S'appuyant sur l'expertise de JCDecaux et sur sa présence au Moyen-Orient, Extime JCDecaux Airport développera une nouvelle offre publicitaire à destination des plus de neuf millions de passagers accueillis chaque année par cet aéroport de Jordanie.



Elle s'appuiera sur les technologies développées par JCDecaux, avec notamment un système de diffusion de dernière génération, des panneaux LED pour réduire la consommation d'énergie et des mobiliers statiques Skytouch d'envergure.





