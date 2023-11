Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: contrat avec le Marché de Rungis information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 15:02









(CercleFinance.com) - Suite à un appel d'offres, JCDecaux annonce la signature d'un contrat publicitaire pour une durée de 10 ans avec le Marché International (MIN) de Rungis, contrat qui prévoit une refonte complète de son offre d'affichage publicitaire.



'La rencontre entre le premier marché de gros au monde et le numéro un mondial de la communication extérieure va permettre de déployer un dispositif puissant et rationalisé composé de mobiliers 8m2 rétro-éclairés', précise le groupe.



'Le parc actuel de mobiliers publicitaires du MIN sera repensé en prenant en compte les enjeux environnementaux grâce à une gestion efficace des dépenses énergétiques et l'utilisation de mobiliers reconditionnés', ajoute-t-il.





