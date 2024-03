JCDecaux confortablement bénéficiaire en 2023 grâce à la reprise du transport

Jean-Charles et Jean-François Decaux à Neuilly-sur-Seine, le 8 mars 2018. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Le géant français de l'affichage publicitaire JCDecaux a dégagé un bénéfice net de 209,2 millions d'euros en 2023, en hausse de 58,3%, grâce à la reprise du transport et ses activités numériques, a-t-il annoncé jeudi.

Le chiffre d'affaires mondial du groupe a cru de 7,2%, à 3,3 milliards d'euros, porté notamment par "la croissance soutenue du transport", qui s'aligne sur "la reprise du trafic passagers dans les aéroports mondiaux", à l'exception du trafic international en Chine, selon un communiqué.

Le chiffre d'affaires ajusté, indicateur privilégié par l'entreprise, a augmenté de 7,6%, à 3,57 milliards d'euros.

La publicité sur les lieux de transport (notamment les gares et aéroports) a ainsi bondi de 14,6%, tandis que le mobilier urbain (abribus) affiche une croissance de 5,3%, suivi par l'affichage (+0,8%), affecté par les réglementations en France.

Le mobilier urbain a été stimulé par le numérique et "une demande toujours plus forte des annonceurs", selon l'entreprise.

Le groupe prévoit pour le premier trimestre 2024 une hausse de son chiffre d'affaires à données constantes "autour de +9%, tirée par une forte croissance du chiffre d'affaires digital avec un taux de croissance organique à deux chiffres en transport et un taux de croissance organique à un chiffre élevé en mobilier urbain", indique Jean-François Decaux, président du directoire et co-directeur général de l'entreprise, cité dans le communiqué.

Sur l'année, toutes les régions sont en progression, notamment le Royaume-Uni (+10,3%), la France (+6,1%), le reste de l'Europe (+6,9%), l'Amérique du Nord (+6%), l'Asie-Pacifique (+6,5%) et le reste du monde (+12,7%).

L'entreprise avait connu un retour dans le vert en 2022, après deux ans de pertes dues à la pandémie de Covid-19.

Le groupe ne proposera encore une fois aucun versement de dividende lors de son assemblée générale prévue le 7 mai.

JCDecaux revendique une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays et 11.650 collaborateurs.