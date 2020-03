Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux compte adopter le statut de société européenne Reuters • 05/03/2020 à 17:47









5 mars (Reuters) - JCDecaux JCDX.PA a annoncé jeudi dans un communiqué que: * JCDECAUX COMPTE ADOPTER LE STATUT DE SOCIÉTÉ EUROPÉENNE * LE PROJET SERA PRÉSENTÉ AUX ACTIONNAIRES LORS DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ PRÉVUE LE 14 MAI 2020 * CE PROJET N'AURAIT PAS D'INCIDENCE SUR LA GOUVERNANCE, LES ACTIVITÉS OU LE LIEU DE COTATION DES ACTIONS DE JCDECAUX SA Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur JCDX.PA

