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JCDecaux choisi pour le nouvel aéroport de Sydney
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 07:08

À l'issue d'un processus d'appel d'offres, JCDecaux indique avoir remporté la concession publicitaire de l'aéroport de Western Sydney International (WSI), aussi appelé Nancy-Bird Walton, dont l'ouverture est prévue en octobre 2026.

JCDecaux sécurise ainsi un nouveau contrat de long terme qui lui permet de déployer un réseau premium en DOOH ( Digital-Out-of-Home ) dans le tout nouvel aéroport international et domestique de Sydney, ouvert 24h/24.

Nouveau projet d'infrastructure majeur, WSI et son terminal s'inscrivent au coeur de la région de Western Sydney, la troisième économie d'Australie. À son ouverture, l'aéroport pourra accueillir 10 millions de passagers, puis se développera dans le futur.

Dès son ouverture, JCDecaux déploiera des supports digitaux premium dans les environnements intérieurs et extérieurs de l'aéroport. En amont, il travaillera pour permettre à des marques de figurer parmi les premiers annonceurs de ce nouveau hub mondial.

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