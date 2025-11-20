 Aller au contenu principal
JCDecaux annonce le lancement d’un programme de rachat d’actions
information fournie par AOF 20/11/2025 à 08:41

(AOF) - JCDecaux annonce le lancement d’un programme de rachat d’actions. Le spécialiste de l'affichage extérieure a désigné un prestataire de services d'investissement pour acquérir jusqu'à 1,5 million d’actions de JCDecaux SE, soit environ 0,70 % du capital social de la société, sur une période maximale allant du 20 novembre 2025 au 13 mai 2026, date de la prochaine assemblée générale. "Les actions acquises seront principalement destinées à couvrir la distribution d'actions de performance dans le cadre de programmes de performance actuellement en place ou à venir", précise un communiqué.

Points clés

- Numéro un mondial de la communication extérieure créé en 1964 ;

- Groupe inventeur du concept du mobilier urbain (51,3 % des ventes), présent dans la publicité dans les transports terrestre et aéroportuaire (31 %) et dans l’affichage grand format ;

- Implantation mondiale, avec des revenus de 3,9 Mds€, répartis entre l’Europe pour 56 %, l’Asie-Pacifique pour 21 % (dont la Chine, 1 er marché du groupe), et l’Amérique du nord pour 8 % ;

- Ambition : accroître la part de la publicité sur les écrans hors de la maison (OOH), via l’optimisation du portefeuille de contrat, l’accélération du digital et la croissance externe ;

- Capital détenu à 65,3 % par le holding de la famille fondatrice et à 1,2 % directement par la famille Decaux ;

- Conseil de surveillance de 11 membres présidé par Gérard Degonse et vice-présidé par Jean-Pierre Decaux, le directoire étant présidé en alternance par les frères Jean-Charles et Jean-François Decaux.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- diversification du portefeuille (14 % des revenus tirés des dix 1ers clients),

- diminution de la base des coûts et flexiblisation des contrats,

- focus sur le digital (solution unique et propriétaire pour la gestion et diffusion des campagnes digitales couvrant toute la chaîne de valeur), sur la sécurité des infrastructures reposant sur le cloud, sur la data et la programmatique (plateformes Data Solutions, OOH Planner, OOH Measurement, VIOOH),

- innovation intégrée au modèle d’affaires (portefeuille de 141O brevets) et création d’un laboratoire d’intelligence artificielle travaillant sur 50 projets ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro en 2050 :

- 2030 : réduction de 60 % des émissions de scopes 1 et 2 et de 46 % pour les fournisseurs,

- consommation d'électricité provenant à 100 % d'énergies renouvelables,

- neutralité des activités françaises depuis 2021, 50 %. des revenus éligibles à la taxonomie,

- écoconception et économie circulaire ;

- Alliance stratégique et capitalistique, avec Displayce (Demand Side Platform) leader dans les solutions programmatiques complètes et combinables avec les inventaires DOOH (digital hors de la maison);

- Contrats de long terme (15 ans en moyenne) assurant des revenus récurrents ;

- Accélération de la croissance du digital (39 % des revenus) générée à 50 % par les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Espagne et la Chine ;

- Situation financière solide avec une dette nette ramenée à 756 M€, 232 M€ d’autofinancement libre et 2,5 Mds€ de liquidités.

Défis

- Sensibilité aux changes : parité euro/dollar américain (8 % des revenus) et australien (5 %) ;

- Sensibilité aux renouvellement ou obtention de contrats majeurs ;

- En Chine (zone contribuant au 1/3 de l’activité transport du groupe), marché morose mais remontée de la marge opérationnelle, accélération de la digitalisation de l’offre et renégociation en cours des contrats de transports à l’impact attendu pour 2026 ;

- Acquisitions attendues prioritairement en Europe, puis Amérique du sud et Asie-Pacifique ;

- Après une hausse de 3,3% des revenus au 1 er semestre, anticipations pour le 3 ème t rimestre : croissance des revenus au bas de la fourchette 1 à 9 % ;

- Objectifs 2026 : 20 % au moins pour le taux de marge opérationnelle et autofinancement libre de plus 300 M€ ;

JCDECAUX
14,8000 EUR Euronext Paris +2,07%
