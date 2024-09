Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: a remporté le contrat des Abribus de Stockholm information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 18:17









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce que sa filiale suédoise JCDecaux Sweden a remporté les contrats publicitaires des Abribus de Stockholm et des plus grandes stations de métro à la suite d'un appel d'offres organisé par l'Autorité des transports publics du Grand Stockholm (SL).



Ce contrat porte sur une durée de 7 ans, avec une possibilité de prolongation allant jusqu'à 6 mois. Ils débuteront le 1er janvier 2026.



Le contrat publicitaire des Abribus couvre la publicité digitale et analogique sur plus de 1 500 Abribus dans le comté de Stockholm, dont la majorité dans la ville de Stockholm.



Le contrat de métro porte sur les espaces publicitaires des 14 stations de métro les plus importantes et les plus fréquentées ainsi que des gares ferroviaires allant de la périphérie au centre-ville de Stockholm. Ce nouveau contrat inclura des écrans digitaux grand format.





Valeurs associées JCDECAUX 20,06 EUR Euronext Paris +2,09%