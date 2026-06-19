JCB tente de battre le record de vitesse terrestre à l'hydrogène avec des moteurs de pelleteuse et l'homme le plus rapide du monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La JCB Hydromax vise à battre le record de vitesse de 350 mph établi par la Dieselmax avec un moteur diesel

* Green, détenteur du record du monde, sera au volant de la voiture

* Tentative de record à Bonneville, dans l'Utah, en août

par Alan Baldwin

Andy Green a franchi le mur du son à bord du puissant Thrust SSC, équipé d’un moteur à réaction, en 1997, mais la dernière tentative de record de l’homme le plus rapide de la planète se fera au volant d’une voiture propulsée par deux moteurs de pelleteuse JCB et fonctionnant à l’hydrogène.

Cet ancien pilote de chasse de la Royal Air Force (RAF), âgé de 63 ans, dont le record du monde de vitesse terrestre de 763,035 mph (1.227,985 km/h) tient toujours, vise une première un peu moins rapide dans le domaine de l’hydrogène, au volant de ce qu’il qualifie de « voiture de course zéro carbone la plus cool jamais créée ».

Lorsqu’elle sera lancée à plein régime en août à Bonneville, dans l’Utah, la JCB Hydromax, longue de 32 pieds (9,7 mètres), tentera de battre le record diesel de 350,092 mph établi il y a 20 ans sur ces mêmes salines par la JCB Dieselmax, son prédécesseur conçu par le géant britannique de l’ingénierie et également piloté par Green.

« Il s’agit de mettre en avant la technologie de nouvelle génération, l’avenir du moteur à combustion interne », a déclaré le Britannique après des essais sur la piste de 2,7 km de la base aérienne de la RAF à Wittering, dans le centre de l’Angleterre.

« Pour moi, c’est vraiment passionnant. Et 360 (mph), ça aura l’air sacrément rapide vu d’ici aussi. »

Le programme d’essais se poursuivra la semaine prochaine, profitant du temps chaud et sec, avant que la voiture ne soit emballée et expédiée aux États-Unis.

ELLE VA DEVOIR TRAVAILLER PLUS DUR QUE SA SŒUR AU DIESEL PLUS POLLUANTE JCB, dont le tracteur le plus rapide peut atteindre 135 mph et qui est partenaire de l’écurie Aston Martin de Formule 1, a lancé le projet en juin 2025 et l’a annoncé le mois dernier en collaboration avec Prodrive, Ricardo et Xtrac.

Lors des essais de cette semaine, l’Hydromax a atteint 177 mph, soit une vitesse proche de la limite sur la distance disponible, en troisième vitesse. La piste de Bonneville s’étend sur une distance comprise entre 9 et 10 miles, une longueur qui a diminué par rapport aux 11 miles de 2006 en raison de l’exploitation des gisements de sel et des conditions environnementales.

L'arrêt, effectué à l'aide d'un parachute arrière bien que la voiture puisse également s'arrêter uniquement à l'aide des freins, prendra un peu plus de deux miles.

« La piste sera plus courte. Rien que pour égaler ce qu’a fait la Dieselmax, cette voiture va devoir redoubler d’efforts et surpasser sa sœur, plus laide et plus polluante », a déclaré Green, qui a précisé que cette tentative de record visait à accomplir en 10 jours ce qui prendrait normalement 10 ans.

Cette tentative, homologuée par la FIA, l’instance mondiale régissant le sport automobile, précède l’inauguration par JCB d’une nouvelle usine de 500 millions de dollars à San Antonio, au Texas, qui emploiera 1.500 personnes pour fabriquer des engins destinés au marché américain.

L’entreprise a investi 100 millions de livres sterling (132 millions de dollars) pour développer des moteurs à combustion interne fonctionnant à l’hydrogène et utilise le projet Hydromax pour promouvoir les pelles équipées de moteurs écologiques qui sortent des chaînes de production.

JCB considère l’hydrogène comme l’alternative zéro émission au diesel dans les zones où les engins, utilisés en continu, ont besoin d’un carburant de remplacement hautement mobile et où l’électricité n’est ni disponible ni viable.

La voiture est équipée de deux moteurs à hydrogène de série de 74 bhp, réglés pour produire une puissance combinée de 1.600 bhp et un couple immense. Elle comporte plus d’un kilomètre de câblage. Lors d’un essai record, la JCB Hydromax pompera une baignoire d’air toutes les demi-secondes à travers un turbocompresseur en titane tournant à plus de 150.000 tr/min à près de 300 °C. La voiture consommera un peu plus de 2 kg d’hydrogène et produira 18 litres d’eau.

Les moteurs, placés à chaque extrémité et associés à deux boîtes de vitesses Xtrac, sont montés transversalement afin de réduire la hauteur.

« Pour vous donner une idée du défi que représente le refroidissement d’un moteur à hydrogène de 800 chevaux, celui-ci fait circuler environ un litre d’huile par seconde à travers le bloc-moteur. Il contient sept litres d’huile, et ces sept litres font le tour du moteur toutes les sept secondes », a expliqué Green.

« La moitié de cette huile sert uniquement à empêcher les pistons de fondre. »

(1 dollar = 0,7566 livre)