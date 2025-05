JC Decaux : replonge de -9% vers 14,2E information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 10:36









(CercleFinance.com) - JC Decaux replonge de -9% vers 14,2E malgré un C.A en hausse de +7%, pour cause de prévisions prudentes pour le S2 2025. Le titre semble bien parti pour retracer le support majeur des 13,9/14E des 4 mars et 7 avril, voir 13,8E des 2 et 5 décembre 2024.





Valeurs associées JCDECAUX 14,630 EUR Euronext Paris -6,64%