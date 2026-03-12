 Aller au contenu principal
JC Decaux : pulvérise la résistance des 17,55E
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 10:20

JC Decaux: pulvérise la résistance des 17,55E (des 22 janvier et 17 février) grâce à la publication d'une "légère hausse" des profits mais qui surpasse les attentes : le titre sort par le haut d'un corridor 16,3/17,5E et s'ouvre la route des 20,5E, l'ex-résistance de mi-juillet puis fin septembre 2024.

