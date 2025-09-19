Jasper Therapeutics chute après un accord de 30 millions de dollars portant sur des actions et des bons de souscription d'actions

19 septembre - ** Les actions de Jasper Therapeutics JSPR.O ont baissé de 7,3 % en avant-marché à 2,40 $ après l'annonce du prix de l'action ** JSPR, basée à Redwood City en Californie, a annoncé en début de journée ~12,3 millions d'actions, y compris 675 000 bons de souscription préfinancés, pour un produit brut de 30 millions de dollars

** Les actions offertes et les bons de souscription préfinancés sont accompagnés de bons de souscription permettant d'acheter jusqu'à 12,3 millions d'actions supplémentaires

** Le prix d'offre de 2,43 $ représente une décote de 6,2 % par rapport à la dernière vente de l'action à 2,59 $ jeudi

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour faire avancer les programmes de développement préclinique/clinique du briquilimab dans les maladies à mastocytes, et pour d'autres objectifs généraux de la société

** Avec ~16,3 millions d'actions en circulation, JSPR a une capitalisation boursière de 42 millions de dollars jeudi

** TD Cowen est l'unique teneur de livre de l'offre

** À la clôture de jeudi, les actions de JSPR avaient perdu ~88 % depuis le début de l'année ** Le 7 juillet, les actions ont plongé de 55 % et ont clôturé à 3,04 $ après que la société ait interrompu son essai sur l'asthme pour le briquilimab en raison d'un problème de lot de produits pharmaceutiques qui a affecté la puissance ** Deux jours plus tard, JSPR a annoncé une réduction de 50 % de ses effectifs et a déclaré qu'elle interrompait d'autres programmes cliniques pour se concentrer sur le briquilimab

** 6 des 10 analystes couvrant JSPR considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", les autres la considèrent comme un "maintien"; le PT médian est de 20 $, selon les données de LSEG