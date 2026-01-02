 Aller au contenu principal
Jason Genrich, associé d'Elliott, a quitté le fonds spéculatif, selon certaines sources
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 18:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

Elliott Investment Management a annoncé vendredi à ses clients que Jason Genrich, qui dirigeait de nombreux investissements technologiques, avait quitté le fonds spéculatif, selon deux personnes au fait de l'affaire.

Genrich, 38 ans, était associé et gestionnaire de portefeuille senior et restera consultant chez Elliott jusqu'au milieu de l'année, selon les deux sources qui n'ont pas le droit d'en parler publiquement.

Spécialisé dans les investissements dans les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications, Genrich a dirigé les investissements d'Elliott dans Hewlett Packard Enterprise HPE.N au début de l'année 2025 et une campagne pluriannuelle sur Crown Castle CCI.N . Il a également fait partie de l'équipe qui a privatisé la société de logiciels d'entreprise Citrix Systems en 2022, aux côtés de Vista Equity Partners.

Il siège actuellement au conseil d'administration du fournisseur d'infrastructures de communication Crown Castle.

Elliott s'est refusé à tout commentaire. Genrich n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Genrich travaille chez Elliott depuis 2014, selon son profil LinkedIn, et ses projets futurs n'ont pas pu être déterminés dans l'immédiat.

Elliott est l'un des investisseurs activistes les plus actifs au monde et a lancé des campagnes cette année chez Lululemon Athletica LULU.O , dans le but d'amener un nouveau directeur général au fabricant de vêtements d'athlétisme, et chez le fabricant de sodas et de snacks PepsiCo PEP.O , où il a conclu un accord en décembre qui comprendra des réductions de coûts et d'autres changements.

