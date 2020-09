Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Suga, favori au poste de Premier ministre, annonce sa candidature Reuters • 02/09/2020 à 10:28









TOKYO, 2 septembre (Reuters) - Le secrétaire général du gouvernement japonais, Yoshihide Suga, donné favori pour devenir le prochain Premier ministre, a officiellement annoncé mercredi sa candidature à la direction du Parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir. "J'ai décidé de me présenter à la présidence du PLD après la démission de Shinzo Abe", a-t-il déclaré au cours d'une conférence. Le PLD doit désigner le 14 septembre, via une procédure simplifiée, le successeur de Shinzo Abe, qui a annoncé vendredi sa démission du poste de Premier ministre pour raisons de santé. Le PLD étant majoritaire à la chambre basse du Parlement, son président est quasiment assuré d'être nommé Premier ministre. L'ancien ministre de la Défense Shigeru Ishiba et l'ancien ministre des Affaires étrangères Fumio Kishida ont pour leur part annoncé mardi leurs candidatures à la présidence du PLD. L'actuel chef de la diplomatie, Toshimitsu Motegi, a indiqué quant à lui n'avoir pas encore pris sa décision. Le ministre de la Défense Taro Kono de son côté a décidé de renoncer à la course à la présidence du parti, selon Kyodo News. (Chang-Ran Kim et Kaori Kaneko; avec Yoshifumi Takemoto; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

