Japon-Suga doit formellement succéder à Abe, annoncer son gouvernement

TOKYO, 16 septembre (Reuters) - Le dirigeant du Parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir au Japon, Yoshihide Suga, doit formellement devenir mercredi le nouveau Premier ministre et nommer un gouvernement de "continuité" en maintenant à leur poste environ la moitié des ministres du cabinet sortant, a rapporté la presse locale. Yoshihide Suga, proche conseiller de longue date du Premier ministre sortant Shinzo Abe, a été très confortablement élu à la tête du PLD lundi, promettant de poursuivre un grand nombre des politiques d'Abe dont sa stratégie économique - les "Abenomics". Plusieurs défis l'attendent, comme la lutte contre l'épidémie de coronavirus et la relance d'une économie dévastée par la crise sanitaire. Shinzo Abe, dont l'appui a été décisif dans la victoire de Yoshihide Suga dans la primaire interne du PLD, est entré mercredi pour la dernière fois dans les bureaux du chef de gouvernement. Il a remercié le peuple japonais et promis de soutenir le futur gouvernement en tant que député. D'après la presse locale, le nouveau gouvernement devrait être composé de moitié de ministres déjà présents dans le gouvernement Abe, parmi lesquels le ministre des Finances, Taro Aso, et le ministre des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi. (Elaine Lies; version française Jean Terzian)

