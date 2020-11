Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Suga demande la préparation d'un nouveau plan de relance Reuters • 10/11/2020 à 02:46









TOKYO, 10 novembre (Reuters) - Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a donné mardi pour instruction à son gouvernement de préparer un ensemble de mesures destinées à relancer l'économie, affectée par la crise sanitaire du coronavirus, a fait savoir le ministre de l'Economie. S'exprimant lors d'une conférence de presse à l'issue du conseil des ministres, Yasutoshi Nishimura a déclaré que le plan comprendrait des mesures destinées à compenser l'impact économique de l'épidémie de coronavirus, aider à des changements structurels de l'économie et accroître la productivité via la numérisation. "Nous voudrons envisager des dépenses gouvernementales qui attireront les investissements privés", a-t-il dit, ajoutant que le gouvernement mettrait sur pied ce plan de relance dès que possible. L'économie japonaise devrait avoir rebondi au troisième trimestre après avoir connu une contraction inédite sur la période avril-juin, lorsque les mesures de confinement destinées à lutter contre la crise sanitaire avaient paralysé l'activité. Tokyo a déjà engagé deux plans de relance économique pour un total de 2.200 milliards de dollars (1.870 milliards d'euros). (Yshifumi Takemoto et Daniel Leussink; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.