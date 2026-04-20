Japon-Séisme de magnitude 7,7, une alerte tsunami déclenchée

(Actualisé avec détails)

Un séisme de magnitude estimée à 7,7 a secoué la côte nord-est du Japon lundi, a annoncé l'Agence météorologique japonaise, qui prévient d'un risque de tsunami pouvant atteindre trois mètres de hauteur.

Selon les autorités, les vagues les plus fortes devaient frapper les préfectures d'Iwate et d'Aomori, situées à l'extrémité nord de l'île principale de Honshu, ainsi que l'île septentrionale d'Hokkaido.

Dans l'heure qui a suivi le séisme, survenu à 16h52 (07h52 GMT), des vagues atteignant 80 cm ont été détectées. Les alertes pour des vagues pouvant atteindre trois restent en vigueur.

Selon l'Agence météorologique japonaise, l'épicentre du séisme s'est situé dans l'océan Pacifique, à une profondeur de 10 kilomètres.

Plusieurs villes portuaires, dont Otsuchi et Kamaishi ont ordonné l'évacuation de milliers d'habitants, selon la chaîne publique NHK.

Aucune victime ni aucun dégât majeur n'a été signalé dans l'immédiat, a déclaré Minoru Kihara, porte-parole en chef du gouvernement japonais, lors d'une conférence de presse.

La Première ministre Sanae Takaichi a exhorté les habitants des zones touchées à se mettre en sécurité.

S'adressant aux journalistes, elle a déclaré que le gouvernement avait mis en place une cellule de crise.

"Les dégâts et les éventuelles victimes font actuellement l'objet d'une évaluation", a-t-elle déclaré depuis ses bureaux à Tokyo.

Selon NHK, l'agence météorologique japonaise a revu à la hausse la magnitude du séisme, l'estimant à 7,7 contre une première estimation à 7,5.

DE FORTES RÉPLIQUES ATTENDUES

De fortes répliques pourraient se produire dans les jours et les semaines à venir, a déclaré un responsable de l'Agence météorologique japonaise lors d'une conférence de presse télévisée.

L'agence météorologique japonaise a ainsi averti contre le risque élevé de méga-séisme dans la foulée de celui qui vient d'être enregistré.

Des images diffusées par la chaîne NHK montraient des navires quittant le port de Hachinohe, à Hokkaido, alors qu'un écran du port indiquait "Tsunami ! Évacuez !".

Les services de train à grande vitesse à Aomori, à la pointe nord de l'île principale de Honshu, ont été interrompus en raison des secousses, a rapporté l'agence de presse Kyodo.

Le séisme a atteint un niveau "supérieur à 5" sur l'échelle d'intensité sismique japonaise. Cela représente une intensité suffisante pour empêcher les gens de se déplacer.

Le Japon est l'un des pays les plus exposés aux séismes au monde, une secousse survenant au moins toutes les cinq minutes. Le pays concentre environ 20% des séismes mondiaux d'une magnitude supérieure ou égale à 6,0.

Aucune centrale nucléaire n'est actuellement en service dans les régions d'Hokkaido et de Tohoku. Hokkaido Electric Power Co

9509.T et Tohoku Electric Power Co 9506.T y possèdent en revanche plusieurs centrales nucléaires à l'arrêt.

Selon l'agence météorologique japonaise, un tsunami de trois mètres pourrait causer des dégâts dans les zones de faible altitude, inonder des bâtiments. Toute personne exposée à de telles vagues serait emportée par les courants.

(Bureau de Tokyo, version française Etienne Breban, édité par Zhifan Liu et Blandine Hénault)