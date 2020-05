Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Production industrielle et ventes au détail en forte baisse en avril Reuters • 29/05/2020 à 06:57









TOKYO, 29 mai (Reuters) - La production industrielle japonaise a baissé plus que prévu en avril, et les ventes au détail ont connu leur plus lourde chute en vingt ans dans un contexte économique frappé par la crise du coronavirus. L'activité s'est quasiment arrêtée en avril après que le gouvernement japonais a imposé un confinement pour lutter contre le coronavirus, perturbant les chaînes logistiques et incitant les consommateurs à repousser leurs achats. Les statistiques publiées vendredi font état d'une baisse de la production industrielle de 9,1% en avril par rapport au mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne un déclin de 5,1%. Les ventes au détail ont plongé de 13,7% en avril par rapport à la même période l'année précédente, durement marquées par la chute de la demande pour les produits de consommation et les vêtements, mais aussi des véhicules motorisés. (Daniel Leussink; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)

