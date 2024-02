Japon : les taux d'intérêt réels resteront négatifs plus longtemps qu'attendu (Pictet AM)

(AOF) - Pour Hervé Thiard, directeur général de Pictet AM, la question du "quand ?" commencera le processus de normalisation de la politique de la Banque du Japon n’est pas la plus importante. Son comité de politique monétaire se réunira à nouveau les 18 et 19 mars, puis les 25 et 26 avril. Il rappelle que de nombreux observateurs pensent que nous assisterons à la fin du contrôle de la courbe des taux, et certains voient déjà la fin des taux d'intérêt négatifs.

"La NIRP céderait la place à la ZIRP. En clair, on passerait de la politique de taux d'intérêt négatifs à la politique de taux d'intérêt nuls", explique le gestionnaire d'actifs.

Selon Pictet AM, la question du "quand ?" n'est pas la plus importante car beaucoup des prochaines interventions semblent déjà avoir été intégrées dans les prix, notamment lorsque l'on examine les valorisations des banques régionales. Lorsque la Banque du Japon a légèrement assoupli les contraintes de son objectif de taux 10 ans (YCC) en décembre 2022, le secteur financier a terminé le mois en hausse de 6,8%, alors que le TOPIX baissait de 4,6%.

"Pour les investisseurs, le plus intéressant est de comprendre à quoi ressemblera ce processus de normalisation. Les investisseurs de longue date vous le diront, le changement prend du temps, rien ne se passe précipitamment" affirme Hervé Thiard. Ce dernier pense que le rythme de normalisation sera probablement beaucoup plus modéré que ce que l'on attend actuellement.

Pour le gestionnaire d'actifs, la Banque du Japon ne voudra pas compromettre l'environnement économique positif qu'elle a réussi à créer. "Cela devrait entraîner une situation où les taux d'intérêt réels resteront négatifs plus longtemps qu'attendu … ce que l'investisseur en actions appréciera certainement", conclut le directeur général de Pictet AM.