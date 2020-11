Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Les parlementaires déclarent symboliquement l'urgence climatique Reuters • 19/11/2020 à 06:32









TOKYO, 19 novembre (Reuters) - Les parlementaires japonais ont déclaré jeudi l'urgence climatique lors d'un vote symbolique destiné à accroître la pression pour que des mesures concrètes soient prises dans la lutte contre le changement climatique, après que le gouvernement s'est engagé à la neutralité carbone d'ici à 2050. Avec le vote de l'influente chambre basse, le Japon, qui est le cinquième principal émetteur de carbone au monde, s'inscrit dans le lignée d'autres puissances du G7 ayant adopté des résolutions similaires - Grande-Bretagne, Canada et France - et de l'Union européenne. Le Premier ministre Yoshihide Suga s'est engagé le mois dernier à réduire à néant les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, un virage majeur pour le pays. Rédigée par un groupe d'élus de différents partis, la déclaration d'urgence n'a aucune valeur contraignante. Elle souligne les "dégâts sans précédent" provoqués par les ouragans, les inondations et les feux de forêt, exacerbés par le changement climatique aussi bien dans le pays qu'à l'étranger. Le nouvel objectif environnemental du Japon pourrait ouvrir la voie à une relance de son industrie nucléaire, près d'une décennie après la fermeture de la plupart des réacteurs suite à la catastrophe de Fukushima, bien que l'opinion publique reste méfiante. Au moment de l'annonce du nouvel objectif, Yoshihide Suga a déclaré que le pays "maintiendrait l'énergie nucléaire" et utiliserait autant que possible les énergies renouvelables, sans faire part de projets précis pour les réacteurs nucléaires. Des scientifiques et des activistes ont toutefois sonné l'alarme à plusieurs reprises sur la nécessité de faire davantage pour atteindre les objectifs fixés par l'Accord de Paris sur le climat. (Linda Sieg et Aaron Sheldrick; version française Jean Terzian)

