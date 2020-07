Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Le procès de l'ex-administrateur de Nissan Greg Kelly s'ouvrira en septembre Reuters • 30/07/2020 à 13:24









TOKYO, 30 juillet (Reuters) - Le procès de l'ex-administrateur de Nissan 7201.T Greg Kelly, accusé d'avoir conspiré pour minimiser les revenus de l'ancien président du constructeur japonais Carlos Ghosn, s'ouvrira le 15 septembre prochain au Japon, a annoncé jeudi la chaîne télévisée publique japonaise NHK. Greg Kelly est accusé d'avoir aidé Carlos Ghosn à dissimuler près de neuf milliards de yens (environ 72 millions d'euros) du montant de ses rémunérations mais il dément toute malversation. Son procès devait initialement s'ouvrir en avril mais il a été reporté, notamment en raison de la propagation de la pandémie de COVID-19, précise la NHK. L'ancien directeur général de Nissan, Hiroto Saikawa, figurera parmi les personnes appelées à comparaître devant un tribunal de Tokyo à l'occasion de ce procès, ajoute la NHK. Carlos Ghosn, qui dément également les accusations de malversations financières à son encontre, est réfugié au Liban depuis qu'il a fui la justice japonaise fin décembre. (Kaori Kaneko, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -0.15% RENAULT Euronext Paris -9.26%