Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Le parti au pouvoir propose d'acquérir des capacités de frappe défensive Reuters • 31/07/2020 à 06:28









TOKYO, 31 juillet (Reuters) - Une commission du parti au pouvoir au Japon a approuvé vendredi une proposition visant à se doter de moyens de stopper des attaques de missile balistique en territoire étranger, une décision qui rapproche le pays pacifiste de l'acquisition d'armes capables de frapper la Corée du Nord. Il s'agit d'un sujet controversé dans un pays qui a renoncé à la possibilité d'entrer en conflit armé après sa défaite lors de la Deuxième Guerre mondiale. Cette proposition pourrait aussi provoquer la colère de la Chine et de la Russie, lesquelles pourraient être à portée de ces éventuelles capacités de frappe. "Notre pays doit considérer des moyens de renforcer sa dissuasion, dont la capacité de stopper des attaques de missile balistique depuis le territoire de nos adversaires", est-il écrit dans la proposition, préparée par de hauts représentants du parti libéral-démocrate. Le texte doit être présenté dès la semaine prochaine au Premier ministre Shinzo Abe. A l'issue de la réunion de la commission, dont il est membre, l'ancien ministre de la Défense Itsunori Onodera a déclaré aux journalistes que la proposition prévoyait "de rester dans les limites de la Constitution et de respecter le droit international, cela n'a pas changé". Les recommandations de la commission seront étudiées par le Conseil national de sécurité, qui doit finaliser de nouvelles politiques de défense d'ici fin septembre. (Tim Kelly; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.