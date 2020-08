Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Le parti au pouvoir devrait désigner mi-septembre le successeur d'Abe-presse Reuters • 29/08/2020 à 06:23









TOKYO, 29 août (Reuters) - Le Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir au Japon choisira autour du 15 septembre le successeur de Shinzo Abe à la tête du gouvernement, a rapporté samedi l'agence de presse Kyodo, au lendemain de l'annonce de la démission du Premier ministre pour des raisons de santé. Celui qui prendra la tête du PLD devrait de facto devenir Premier ministre du fait de la majorité parlementaire dont dispose le parti. L'ancien ministre de la Défense, Shigeru Ishiba, et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Fumio Kishida, ont fait part de leur intention de se porter candidats. Le vice-Premier ministre Taro Aso, qui a occupé la tête du gouvernement et détient aussi le portefeuille des Finances, a déclaré qu'il ne se lancerait pas dans la course à la succession de Shinzo Abe, a rapporté l'agence Kyodo. D'après la presse locale, le format et la date précise du vote seront décidés mardi. (Kiyoshi Takenaka; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.