Japon-L'économie s'est contractée plus qu'attendu au T3

L'économie japonaise s'est contractée de 2,3% sur un an au troisième trimestre, selon des données révisées publiées lundi par le gouvernement, alors que le recul du produit intérieur brut (PIB) du pays était ressorti en baisse de 1,8% en lecture préliminaire.

Les économistes anticipaient en moyenne un déclin de 2,0% sur la période juillet-septembre.

En rythme trimestriel, l'économie japonaise a reculé de 0,6%, contre un consensus de -0,5% et un repli de 0,4% en lecture préliminaire.

(Satoshi Sugiyama; version française Jean Terzian)