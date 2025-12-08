 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 441,53
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Japon-L'économie s'est contractée plus qu'attendu au T3
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 01:02

L'économie japonaise s'est contractée de 2,3% sur un an au troisième trimestre, selon des données révisées publiées lundi par le gouvernement, alors que le recul du produit intérieur brut (PIB) du pays était ressorti en baisse de 1,8% en lecture préliminaire.

Les économistes anticipaient en moyenne un déclin de 2,0% sur la période juillet-septembre.

En rythme trimestriel, l'économie japonaise a reculé de 0,6%, contre un consensus de -0,5% et un repli de 0,4% en lecture préliminaire.

(Satoshi Sugiyama; version française Jean Terzian)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank