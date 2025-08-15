 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 879,96
+0,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Japon-L'économie bat les attentes au T2, mais les droits de douane inquiètent
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 02:30

(Actualisé avec précisions; photo à disposition)

L'économie du Japon a progressé plus qu'attendu sur la période avril-juin, montrent des données officielles publiées vendredi, même si des analystes ont prévenu que l'impact des droits de douane décidés par les Etats-Unis devrait se faire ressentir ultérieurement.

Au deuxième trimestre, la croissance a été soutenue par la résilience des exportations et par les dépenses d'investissement, une situation à même d'inciter la Banque du Japon (BoJ) à reprendre les hausses de taux et normaliser sa politique monétaire.

Toutefois, les économistes ont prévenu que les incertitudes économiques mondiales engendrées par la politique de droits de douane de Washington pourraient peser sur l'économie japonaise au cours des prochains mois.

D'après les données gouvernementales, le produit intérieur brut (PIB) du Japon a progressé de 1,0% sur un an au deuxième trimestre, battant le consensus qui ressortait à +0,4%.

En rythme trimestriel, la quatrième économie mondiale a progressé de 0,3%, alors que les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 0,1%.

La consommation privée, qui représente plus de la moitié de la production économique, a enregistré sur la période avril-juin une progression de 0,2%, contre un consensus de +0,1%.

Pour leur part, les dépenses de capital ont augmenté de 1,3%, battant les attentes qui donnaient en moyenne une hausse de 0,5%.

(Makiko Yamazaki et Kantaro Komiya; version française Jean Terzian)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank