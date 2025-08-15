Japon-L'économie bat les attentes au T2, mais les droits de douane inquiètent

L'économie du Japon a progressé plus qu'attendu sur la période avril-juin, montrent des données officielles publiées vendredi, même si des analystes ont prévenu que l'impact des droits de douane décidés par les Etats-Unis devrait se faire ressentir ultérieurement.

Au deuxième trimestre, la croissance a été soutenue par la résilience des exportations et par les dépenses d'investissement, une situation à même d'inciter la Banque du Japon (BoJ) à reprendre les hausses de taux et normaliser sa politique monétaire.

Toutefois, les économistes ont prévenu que les incertitudes économiques mondiales engendrées par la politique de droits de douane de Washington pourraient peser sur l'économie japonaise au cours des prochains mois.

D'après les données gouvernementales, le produit intérieur brut (PIB) du Japon a progressé de 1,0% sur un an au deuxième trimestre, battant le consensus qui ressortait à +0,4%.

En rythme trimestriel, la quatrième économie mondiale a progressé de 0,3%, alors que les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 0,1%.

La consommation privée, qui représente plus de la moitié de la production économique, a enregistré sur la période avril-juin une progression de 0,2%, contre un consensus de +0,1%.

Pour leur part, les dépenses de capital ont augmenté de 1,3%, battant les attentes qui donnaient en moyenne une hausse de 0,5%.

(Makiko Yamazaki et Kantaro Komiya; version française Jean Terzian)