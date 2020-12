Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon, France et USA procéderont à des exercices militaires en mai Reuters • 06/12/2020 à 09:26









TOKYO, 6 décembre (Reuters) - Le Japon, la France et les États-Unis organiseront des exercices militaires conjoints sur terre et en mer en mai prochain, rapporte dimanche le journal Sankei. Les exercices, prévus sur l'une des îles inhabitées du Japon, seront des entraînements aux procédures de secours après une catastrophe naturelle mais pourraient aussi inclure des manoeuvres de défense contre une attaque, indique le journal, sans citer de sources. Personne n'était disponible dans l'immédiat au ministère japonais de la Défense pour commenter ces informations. Selon Sankei, les exercices conjoints visent à contrer la Chine alors que celle-ci revendique des îles contrôlées par le Japon dans la mer de Chine orientale. "Nous voulons montrer notre présence dans la région et envoyer un message sur la coopération franco-japonaise", a déclaré au journal l'amiral Pierre Vandier, chef d'état-major de la marine française. "C'est un message qui s'adresse à la Chine. C'est un message sur les partenariats multilatéraux et la liberté de passage." La Chine a déclaré que ses intentions dans la région étaient pacifiques mais le Japon s'est montré particulièrement préoccupé par une augmentation de l'activité navale chinoise autour des îles contestées que Tokyo appelle Senkaku, tandis que Pékin les nomme Diaoyu. (Stanley White, version française Camille Raynaud, édité par Benjamin Mallet)

