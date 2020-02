Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Déclin plus important qu'attendu des dépenses des ménages Reuters • 07/02/2020 à 02:06









TOKYO, 7 février (Reuters) - Les dépenses des ménages japonais ont décliné en décembre pour un troisième mois consécutif, à un rythme plus important qu'attendu, mettant en exergue la difficulté des consommateurs à faire face à la hausse de la TVA en vigueur depuis octobre dernier. L'économie nippone peine à retrouver son souffle depuis que la hausse de la TVA, de 8% à 10%, a provoqué un déclin de la consommation. S'est ajoutée la menace représentée par l'épidémie de coronavirus, qui pourrait affecter la croissance mondiale et nuire aux exportations dont la troisième puissance économique est dépendante. Selon les statistiques gouvernementales communiquées vendredi, les dépenses des ménages ont diminué en décembre de 4,8% en rythme annuel, un déclin nettement supérieur à celui anticipé par les économistes (-1,7%). Après l'entrée en vigueur de la première hausse de la TVA en quatre ans, le 1er octobre, les dépenses des ménages avaient reculé de 5,1%, un plus bas depuis mars 2016, avant d'atténuer leur déclin en novembre (-2,0%). Un rebond de la consommation privée est attendu par Tokyo pour soulager l'économie japonaise dans un contexte de ralentissement de la demande mondiale et pour atteindre l'objectif d'inflation de 2% annuel de la Banque du Japon (BoJ). Des données officielles publiées séparément montrent que les salaires ajustés de l'inflation ont diminué de 0,9% en décembre, leur troisième mois consécutif de déclin. Sur l'ensemble de l'année 2019, les salaires réels ont baissé de 0,9% alors qu'ils avaient progressé de 0,2% en 2018. Les analystes s'attendent à ce que la propagation du nouveau virus coronarien, le coronavirus 2019-nCoV, nuise à la consommation dans les prochains mois alors que l'industrie du tourisme est d'ores et déjà affectée. (Daniel Leussink; version française Jean Terzian)

