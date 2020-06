Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Décision sur la tenue des Jeux olympiques au printemps prochain-presse Reuters • 05/06/2020 à 06:42









TOKYO, 5 juin (Reuters) - Un membre du comité exécutif des Jeux olympiques de Tokyo 2020 a déclaré vendredi que les organisateurs devront surveiller l'évolution de la pandémie de coronavirus jusqu'au printemps prochain avant de décider de la tenue des Jeux olympiques d'été, rapporte l'agence Kyodo. En mars, le Comité international olympique (CIO) et le gouvernement japonais ont pris la décision sans précédent de reporter les Jeux olympiques qui auraient dû commencer en juillet. La possibilité d'un report supplémentaire après 2021 a été exclue. Jeudi, la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, a déclaré que les organisateurs envisageaient une "simplification" des Jeux olympiques. Les représentants du comité organisateur des Jeux olympiques de Tokyo 2020 n'étaient pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire. (Chris Gallagher et Jack Tarrant; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)

