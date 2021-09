Japon-Début de la campagne pour la direction du PLD

TOKYO, 17 septembre (Reuters) - Les candidats à la direction du Parti libéral démocrate (PLD), parti au pouvoir au Japon, ont officiellement lancé leur campagne vendredi, alors que le ministre chargé de la lutte contre le COVID-19, Taro Kono, est considéré comme étant le favori pour succéder au Premier ministre Yoshihide Suga.

Yoshihide Suga a annoncé il y a deux semaines qu'il ne se présenterait pas à la direction du PLD lors du scrutin interne du 29 septembre, ouvrant la voie à son remplacement, un an après sa prise de fonctions.

Le candidat qui s'imposera à la tête du PLD est pratiquement assuré de devenir Premier ministre, le parti détenant la majorité des sièges au Parlement.

Quatre candidats sont en lice pour ce scrutin, le ministre chargé de la lutte contre le COVID-19 Taro Kono, l'ancien ministre des Affaires étrangères Fumio Kishida, l'ancienne ministre de l'Intérieur Sanae Takaichi, et l'ancienne ministre aux Affaires internes Seiko Noda.

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ FACTBOX-Five facts about Japan prime minister hopeful Taro Kono

FACTBOX-Key economic policy stances of Japan's PM candidates

Japan's vaccines minister Kono leads opinion poll on succeeding Suga L4N2QE00Q NEWSMAKER-Self-belief and strategy: Japan's Taro Kono upends race for next premier Japan PM contender Kono wants stimulus to focus on energy, 5G

L1N2QI04A Japan's investors raise bets on Kono in leadership race

L4N2QF0T3 Japan PM contender Kishida aims to boost security with China in mind L1N2QF04Y Japan PM candidate Kishida targets income disparity

Japan lawmaker Takaichi announces run for party leadership to replace PM Suga Japan's Noda, former gender equality minister, joins PM race

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

(Reportage Elaine Lies avec Ju-min Park; version française Camille Raynaud)