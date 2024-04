Japon: Allianz GI table sur un statu quo monétaire

La banque du Japon "prendra le temps d'évaluer les nouvelles données avant de modifier sa politique", juge le gérant, alors que les données récentes "présentent une image mitigée". "Dans la poursuite d'un cycle auto-entretenu d'augmentations salariales et d'inflation, les négociations salariales de printemps de Shunto ont abouti à un résultat solide (+5,2 %)".

(AOF) - "La Banque du Japon devrait maintenir sa politique monétaire lors de la prochaine réunion", affirme Gregor Hirt, global cio Multi Asset chez Allianz GI, en amont de la réunion prévue les 25 et 26 avril 2024. L’établissement "devrait rester en pause en avril, après avoir modifié en profondeur son cadre de politique monétaire lors de la réunion de mars", précise-t-il. "Le gouverneur Ueda a mis l'accent sur la normalisation de la politique dans ses récents discours", "par conséquent, le prochain point d'attention du marché pourrait être le rythme des achats des obligations d’État japonaises".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.